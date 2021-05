Inzaghi, la gratitudine di Armini: "Mi hai regalato il sogno che avevo da bambino" - FOTO

Anche Nicolò Armini, ex Primavera ma aggregato alla prima squadra della Lazio nell'ultima stagione, ha dedicato un messaggio a Simone Inzaghi. Dopo cinque stagioni sulla panchina biancoceleste "dei grandi", il tecnico ha deciso di cambiar aria, accettando l'offerta dell'Inter. Il difensore classe '2001 ha scritto su Instagram: "Grazie di tutto mister, grazie di avermi regalato quel piccolo grande sogno che avevo fin da bambino di esordire in Serie A e in Europa con questa maglia. Ti sarò sempre grato, in bocca al lupo per tutto".

