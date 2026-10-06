Italia, Malagò annuncia: "Elezioni? No perdite di tempo. Ecco la data"
Giovanni Malagò ha parlato all'uscita del CONI dopo la nomina a commissario della FIGC. Di seguito le sue parole ai giornalisti presenti: "La mia candidatura? La Serie A avrà il diritto per prima di esprimersi, ma con franchezza dico che non ho parlato con nessuno. Domattina andrò a Monaco di Baviera, poi da lì a Berlino, dove avrò un meeting Uefa e dove vedrò Ceferin. Ora mi sento più responsabilizzato, ritrovarsi commissario senza nessun tipo di vice, con un mandato molto chiaro… Ora andrò in ufficio, guarderemo l'agenda. Oggi siamo al 6 ottobre, servono minimo 60 giorni per indire le elezioni, quindi andremmo al 7 dicembre che potrebbe essere ponte. Mi dicono che i calciatori possano venire solo il lunedì per votare, quindi mi sento di dire che la data è il 14 dicembre, si andrà alle elezioni senza perdere tempo".