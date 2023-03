Juventus, Allegri: "Andare in Champions sarebbe come vincere tre scudetti"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma, Max Allegri ha fatto il punto anche sulla corsa Champions. Di seguito le dichiarazioni del tecnico bianconero: "La rincorsa in Champions è impossibile, difficile, quasi impossibile. Al momento la squadra ha fatto 50 punti, sul campo stiamo facendo. Tra quelle davanti rimarrà fuori una tra Inter, Milan, Lazio e Roma. C'è anche l'Atalanta che ha 41 punti e può rientrare, ci sono 42 punti in gioco e tutto è ancora da giocare per loro. Noi dobbiamo fare una passo alla volta, non possiamo guardare a loro perché sono talmente lontane...".

Andare in Champions con una penalizzazione del genere sarebbe come vincere uno scudetto?

"Andare in Champions League con -15 è come vincere tre scudetti, non uno".