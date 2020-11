Juventus, Bruno: “Cristiano Ronaldo è un ignorante, non ha rispetto per gli italiani”

Duro attacco di Pasquale Bruno, ex difensore di Torino e Juventus, nei confronti di Cristiano Ronaldo. Questa l'accusa rivolta da Bruno al numero 7 portoghese durante un intervento negli studi Mediaset: "Cristiano Ronaldo è un ignorante. È in Italia da due anni e ancora non ha imparato a parlare la nostra lingua… Usa lo spagnolo per esprimersi. Non ha rispetto né per i compagni di squadra e né per gli italiani".

