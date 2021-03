Juventus - Lazio, Chiesa: "Vittoria determinante contro una grande squadra"

Al termine del match vinto dalla Juventus contro la Lazio, ai microfoni di DAZN è intervenuto l'attaccante bianconero Federico Chiesa: "Oggi abbiamo fatto una grande partita dopo il gol concesso, abbiamo fatto un errore ma abbiamo dimostrato di avere grinta e di voler dare battaglia fino alla fine. Il pareggio di Verona ci stava stretto e oggi abbiamo fatto una grande prestazione sotto tutti i punti di vista, soprattutto in fase difensiva: eravamo determinati. La Lazio è una grande squadra, che ogni anno lotta per le prime posizioni e questa è stata una partita importante, ma da qui alla fine saranno tutte determinanti. Il recupero palla viene soprattutto dalla pressione corale della squadra, anche sul pressing siamo stati cattivi e volenterosi. Il mio recupero palla e assist sono nati proprio grazie a questo. Dopo stasera posso dire che il gruppo sta bene, è coeso e determinato. Come dice il mister, da adesso in poi abbiamo tutte finali".