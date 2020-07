Juventus - Lazio, Manfredini: "Pronostico? Vinceranno i bianconeri. Su Inzaghi..."

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Christian Manfredini, doppio ex della sfida di lunedì tra Lazio e Juventus, ha analizzato il momento delle due squadre: "Per la Juventus è una partita da vincere assolutamente, la Lazio tra l'altro non sta attraversando nemmeno un ottimo periodo. I bianconeri non stanno facendo benissimo, quest'incontro può servire per riscattare le ultime tre partite in cui ha raccolto solo due punti. Un club del genere non sbaglia mai per troppe volte di fila".

MOMENTO LAZIO - "A livello psicologico non sta attraversando un buon periodo, ma la Lazio è consapevole di come far male alla Juve e vorrà sicuramente riprovarci. Non dico che l'ha battuta nettamente, però è riuscita a strappare tre punti in campionato e la Supercoppa. I bianconeri, però, sono abituati a partite del genere con tanta pressione, per questo mi aspetto che alla fine, pur giocando in casa senza pubblico, riuscirà a farla sua".

INZAGHI - "Simone ha dimostrato di fare benissimo alla Lazio, per me può andare ad allenare big del calibro della Juventus. Se la dirigenza vorrà prendere un allenatore, dico soltanto che dovrebbe esser data una seconda possibilità a Sarri. Sarebbe anche bello vedere giovani emergenti come lui e De Zerbi in grosse piazze, per capire come potrebbero operare in contesti diversi da quelli attuali".

IMMOBILE O RONALDO? - "Immobile si è un po' fermato, ma nel campionato italiano ha dimostrato di saperci fare. E ha già fatto male alla Juventus. La difesa dei bianconeri non è registrata benissimo attualmente, però non è sempre colpa di un solo reparto. 50 e 50, anche se dall'altra parte c'è Cristiano. Lui vive per sfide del genere, gli fa gola poter far bene e superare proprio lo stesso Immobile nella classifica cannonieri. Un pronostico? Non ne ho mai fatti perché non sono bravo, ma vincerà la Juventus. In questo momento ha qualche chance in più dell'avversario".

