Krasniqi, l’agente chiarisce: “Lazio? Ecco come stanno le cose”

Ermal Krasniqi, attaccante del Cluj, aveva attirato a sé gli occhi di Sarri e del direttore sportivo della società biancoceleste. Qualche settimana fa, in merito all’interessamento della Lazio al kosovaro, si era espresso Becali lasciando intendere che forse in futuro se ne sarebbe potuto riparlare. A distanza di tempo, sull’argomento si è tornato uno degli agenti del giocatore. Queste le dichiarazioni rilasciate alla Gazeta Sporturilor da Stefano Salvini: “Non ha senso interferire con altri agenti, con discussioni sui trasferimenti con agenti che non sono autorizzati da noi. Solo io e il mio partner in Kosovo, il signor Kastriot Telaku, possiamo discutere di mercato, ma solo in estate. Non ora a metà stagione. La situazione è semplice, dal nostro punto di vista. Ci sono squadre che monitorano Krasniqi nel grande calcio, ma lui è concentrato esclusivamente sul CFR Cluj. Gli agenti mi conoscono e sanno il mio numero di telefono. Possono chiamarmi se c'è un'offerta concreta e possiamo parlarne, ma senza dare nell'occhio. Ora il giocatore ha bisogno di tranquillità”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE