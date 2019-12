Lazio, Abbate: "Il centrocampo è superiore a quello della Juventus"

Lazio - Juventus animerà il sabato sera di Serie A. Ai microfoni di Radiosei ha parlato del match Abbate, giornalista de Il Messaggero: "Non credo che ci sia il rischio che la Lazio possa approcciare la gara con la Juventus sottovalutandola. I limiti della Lazio e della Juventus sono molto simili, ovviamente con le dovute proporzioni. La squadra di Sarri va in difficoltà quando viene aggredita, cosa che capita anche ai biancocelesti. La Lazio rispetto ai bianconeri può vantare un centrocampo tecnicamente superiore, ora deve provare a sfatare l'ultimo tabù. Sono sedici anni che la Lazio non vince in casa contro la Juventus".

