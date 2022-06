Lazio, altro che scuse per Zaccagni: nel pomeriggio seduta di fisioterapia - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni hanno dovuto abbandonare il ritiro della Nazionale a Coverciano per dei problemi fisici. I due giocatori della Lazio sono stati additati indirettamente dalla stampa di essere andati via senza un reale motivo, solo per andare prima in vacanza. A queste accuse è seguito un comunicato ufficiale della società biancoceleste per fare chiarezza. Oggi il difensore si è recato in Paideia per ulteriori controlli, mentre l'attaccante è andato ha tenuto nel pomeriggio una seduta di fisioterapia al ginocchio. Su Instagram le prove della visita per chi dovesse pensare che siano ancora tutte scuse.