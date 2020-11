Lazio, anche Luiz Felipe esulta per l'esito del tampone: "Vamos"

Buona, buonissima notizia in casa Lazio. L'esito del tampone effettuato da Luiz Felipe dopo essere stato per giorni positivo al Covid-19, è negativo. Il brasiliano tornerà dunque a dispozione di Inzaghi, a partire dal match di Champions con lo Zenit, e si candiderà molto probabilmente, a giocare dal primo minuto in difesa. Tutta la sua gioia, espressa con un post su Instagram: "Vamos".

