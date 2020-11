Lazio, Andreas Pereira in gol alla prima da titolare: un'assenza lunga 255 giorni

S'è fatto perdonare. Andreas Pereira, criticato nei giorni post-Bruges per l'occasione non sfruttata, aveva fatto una promessa: "La prossima volta faccio esplodere la porta". Detto fatto. Lanciato titolare per la prima volta da Simone Inzaghi, il brasiliano ha siglato il suo primo gol in biancoceleste nella gara contro il Torino. L'ultima presenza dal 1' l'aveva collezionata addirittura 255 giorni fa: era il 20 febbraio 2019 e Andreas giocava ancora con il Manchester United. Poi una lunga assenza, l'addio e l'arrivo alla Lazio con tanta voglia di far bene. E se questi sono i presupposti...

