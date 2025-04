Lazio, Baroni ottimista sul recupero di Tavares: le parole del tecnico

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio si prepara a ricevere il Bodo/Glimt in un Olimpico che promette di dare spettacolo, dopo il derby, anche in Europa League. I biancocelesti sono chiamati a ribaltare il 2-0 maturato in terra norvegese e, tra i convocati, potrebbe tornare anche Nuno Tavares.

Il portoghese è stato l'unico a scendere in campo oggi e anche il tecnico Baroni, in conferenza stampa, ha confermato il suo stato di forma: "Nuno sta bene, oggi lavorerà con la squadra poi faremo una valutazione insieme per domani".

