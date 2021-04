Lazio, caso tamponi: oggi la sentenza della Corte d'Appello

Giornata importante quella di oggi in casa Lazio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei infatti alle 11:00 di questa mattina in videoconferenza il club biancoceleste e la Procura federale guidata da Giuseppe Chinè si presenteranno davanti alla Corte d’appello Figc a Sezioni unite, presieduta da Mario Luigi Torsello. Il patron Lotito e i medici Pulcini e Rodia sono stati condannati rispettivamente a sette e dodici mesi di inibizione più una multa da 150.000 euro; la Lazio ha fatto ovviamente ricorso sperando in una riduzione della pena. Anche la Procura ha fatto ricorso viste le pene più severe richieste in partenza. Sentenza che arriverà nel pomeriggio, la società dal canto suo è pronta a fare ricorso, se il risultato non dovesse essere quello sperato, al Collegio di garanzia presso il Coni.

