Lazio, Ciani: "26 maggio giornata mitica. Vincere contro la Roma..."

Momenti che non si dimenticano: Michael Ciani, in 15 anni di carriera, ha parecchi ricordi preziosi da custodire. Uno in particolare lo ha vissuto con la maglia della Lazio, quando nel 2013 vinceva la Coppa Italia in una finale destinata a fare la storia della Capitale. L'ex difensore biancoceleste ne ha parlato in un'intervista rilasciata al canale youtube PSGfanTV: "Ricordi? Nella mia carriera ne ho tanti. Tra questi, c'è la finale Coppa Italia vinta con la Lazio. E' un ricordo che conservo nel profondo, perché giocavamo a Roma e stavamo affrontando la Roma... Una partita mitica, elettrizzante: sappiamo la rivalità che c'è tra queste due squadre, ma noi avevamo vinto. Non può che essere un grandissimo ricordo".

