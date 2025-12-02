Lazio | Coppa d'Africa, Slot rivela: "Ecco quando partirà Salah"

La Lazio aspetta di sapere quando Dia e Dele-Bashiru partiranno per la Coppa d'Africa. L'ultima indiscrezione riportava il 15 dicembre come ultimo giorno in cui i club possono trattenere i propri giocatori convocati, con l'ok della FIFA.

La Lazio aspetta di sapere quando Dia e Dele-Bashiru partiranno per la Coppa d'Africa. L'ultima indiscrezione riportava il 15 dicembre come ultimo giorno in cui i club possono trattenere i propri giocatori convocati, con l'ok della FIFA. La conferma è arrivata dal tecnico del Liverpool Arne Slot, che in conferenza stampa ha rivelato quando Salah lascerà l'Inghilterra per rispondere alla chiamata dell'Egitto.

Queste le sue parole: "Salah? Naturalmente un giocatore non è contento di non giocare, e non era l’unico, posso dirvelo. Il modo in cui si è comportato è stato quello che ci si aspetta dal professionista che è: ha dato grande supporto ai compagni e ha gestito la situazione molto bene"

"Non puoi giocare così bene ogni tre giorni se ti lasci trasportare dalle emozioni, ma Mo è estremamente disciplinato. Sarà sempre il professionista di altissimo livello che è stato negli ultimi giorni. La sua partenza con la Nazionale? Partirà per la Coppa d’Africa il 15 dicembre”.