Lazio, Correa suona la carica: “Pronto per domani!” - FT

Non scenderà in campo dall'inizio ma sarà in panchina a sostenere la squadra in una delle gare più attese dell'anno: il derby. È stata una settimana difficile quella del Tucu Correa ancora alle prese con un infortunio al polpaccio. Mister Inzaghi è riuscito a recuperarlo in extremis anche se ancora non è in ottima forma. Tuttavia l'argentino è carico come ha scritto lui stesso su Instagram: "Pronto per domani!".

