Lazio, dal Portogallo: "Sérgio Conceição mercoledì sarà in Italia"

Vigilia di Sassuolo - Lazio, ma l'attenzione del mondo biancoceleste è rivolta alla vicenda allenatore. La prossima settimana il presidente Claudio Lotito e il tecnico Simone Inzaghi avranno un incontro per decidere la strada da prendere in vista della prossima stagione. In caso di separazione si aprirebbe poi la corsa alla successione, con i nomi di Gennaro Gattuso, Sinisa Mihajlovic, Maurizio Sarri e Sergio Conceição tra i papabili. Dal Portogallo intanto filtra la notizia che proprio quest'ultimo sarà in Italia mercoledì. Conceição è in uscita dal Porto e oltre alla Lazio è stato accostato anche alla panchina del Napoli.

