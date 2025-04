Lazio, Fiore compie 50 anni: serve un nuovo uomo della provvidenza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio questa sera deve compiere un'impresa difficile, ma non impossibile. La qualificazione alla prima semifinale europea dell'era Lotito passa per l'Olimpico dopo la sconfitta per 2-0 della scorsa settimana contro il Bodo/Glimt in Norvegia. Servirà il meglio da chiunque entri in campo, da titolare o dalla panchina, ognuno può essere decisivo.

Decisivo, magari, come Stefano Fiore, che proprio oggi compie 50 anni. L'ex fantasista era un esperto di gol decisivi e in più di un'occasione si è trasformato in uomo della provvidenza: questa sera servirà uno come lui, qualcuno che raccolga il suo scettro e in grado di caricarsi la squadra sulle spalle quando gli altri vacillano. Fiore, come ricorda il Corriere dello Sport, fu in grado di segnare 6 reti a Milan e Juve in quattro partite (semifinale e finale erano entrambe con andata e ritorno) che regalarono alla Lazio la Coppa Italia del 2004.

La speranza è che questa sera i campioni di oggi, da Zaccagni a Isaksen, passando per Castellanos che tornerà proprio per l'occasione, possano tirar fuori un lampo alla Fiore. Non uno, non due, ma ben tre sono quelli che serviranno per raggiungere il sogno.