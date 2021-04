Lazio, Gigi Cagni: "Napoli e Milan esami determinanti, il campo non mente"

Il terremoto della Superlega, nata e sgretolatasi in 48 ore, e il mondo del calcio che comunque vada non sarà come prima. Questo il pensiero dell'allenatore Gigi Cagni ai microfoni di Radiosei: "Ceferin ha dato dal bugiardo ad Agnelli, Cairo gli ha dato del Giuda. Tutto è nato perché sono tutti messi male a livello economico, può essere che sia tutta una strategia per ottenere più soldi dalla Uefa. Per fortuna si è vinto contro l'arroganza e la presunzione".

LAZIO - "Questi sono gli esami importanti, contro Napoli e Milan, se meriti vai in Champions altrimenti no. Il campo a questo punto del campionato non mente".

Lazio, il Napoli è il tabù di Correa: l'argentino in cerca di rivincita

Superlega, Gravina avvisa Juve e Milan: in A solo chi partecipa a competizioni Uefa

TORNA ALLA HOME