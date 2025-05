Lazio | Gila, niente Nazionale: De La Fuente lo tiene fuori dai convocati

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il CT della Spagna, Luis de la Fuente, ha ufficializzato la lista dei convocati per la Final Four di Nations League, dove la Roja affronterà la Francia in semifinale il 5 giugno a Stoccarda. In caso di vittoria, la Spagna giocherà la finale contro Germania o Portogallo all'Allianz Arena di Monaco domenica 8, mentre una sconfitta comporterebbe un'altra partita a Stoccarda lo stesso giorno.

Per questa competizione De la Fuente ha convocato 26 giocatori, con un annuncio attraverso un video sui social della Federazione calcistica spagnola (RFEF), in cui sono intervenuti ex campioni come Vicente Del Bosque, Capdevila, Iniesta e Torres, in occasione del 15° anniversario della vittoria mondiale del 2010.

Tra le principali novità della lista spiccano i rientri di Gavi e Isco, oltre alla chiamata di Huijsen, mentre Rodri non sarà disponibile. Assenti anche Bryan Zaragoza, Ferran Torres, Ayoze, Asencio, Iñigo e Casadó, tutti infortunati. Non è stato convocato il biancoceleste Mario Gila, che era stato invece chiamato a marzo per il ritorno dei quarti di Nations League, dopo l'infortunio di Cubarsì.

TORNA ALLA HOMEPAGE

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.