Lazio, gli assenti illustri di Euro 2021: tre laziali tra gli 11 esclusi della Serie A

Definita la fase finale dell'Europeo, al via dal prossimo 11 giugno. In campo non ci saranno tanti calciatori eliminati nelle qualificazioni, molti dei quali militano in Serie A. Sky Sport ha pubblicato una speciale classifica, che prende in considerazione gli assenti illustri sulla base del valore dato da Trasfermarkt. In graduatoria figurano ben tre calciatori della Lazio. Si tratta di Thomas Strakosha, Vedat Muriqi e Sergej Milinkovic-Savic. Il portiere, impegnato nelle qualificazioni con l'Albania, ha un valore di 25 milioni. Più in basso l'ex attaccante del Fenerbahce (17 milioni), che non ha ottenuto il pass per gli Europei con il Kosovo. Rimane fuori anche la Serbia del 'Sergente', nonostante i 65 milioni di valore che può vantare il centrocampista della Lazio. L'assente illustre più "prezioso" è Oblak, a quota 90 milioni di euro. Haaland occupa il secondo gradino del podio, appena più su rispetto a Milinkovic. Altri otto, oltre i biancocelesti, i calciatori del campionato italiano che non parteciperanno alla competizione. Si tratta di Ilicic, Djimsiti, Vlahovic, Maksimovic, Mkhitaryan, Kumbulla, Milenkovic e Manolas.

Calciomercato, dal Portogallo: "Il Porto torna su Riqui Puig. Ma attenzione alla Lazio..."

Lazio, oggi nuovo tampone per Immobile: la situazione

TORNA ALLA HOMEPAGE