Calciomercato, dal Portogallo: "Il Porto torna su Riqui Puig. Ma attenzione alla Lazio..."

L'indiscrezione arriva dal Portogallo: "Anche la Lazio monitora Riqui Puig". Il centrocampista classe '99, attualmente tra le fila del Barcellona, avrebbe su di sé le attenzioni di vari club europei. Tra questi, riporta il cronista e scouting Luis Pinto Coelho sul proprio profilo Twitter, ci sarebbe il Porto, che avrebbe già provato in estate a convincere il calciatore ad approdare alla corte di Conceição. In questi giorni il club sarebbe ripiombato sullo spagnolo, soprattutto in vista di un possibile addio di Otavio a gennaio, in scadenza di contratto. Lazio e Siviglia le altre due squadre interessate al talento originario di Matadepera, legato ai blaugrana fino al 2021.

