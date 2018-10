Lazio, Hitzlsperger ricorda: "La squadra era molto unita, furono sei mesi davvero intensi"

La sua permanenza alla Lazio è stata senz'altro breve, ma la ricorda ancora con piacere. Thomas Hitzlsperger arrivò a Roma nel gennaio del 2010, subito dopo aver rescisso il contratto che lo legava allo Stoccarda, dove aveva trascorso gli ultimi cinque anni. L'ex centrocampista tedesco indossò la maglia biancoceleste per soli sei mesi (stagione 2009-2010), collezionando sei presenze e mettendo a segno un gol. Hitzlsperger vanta una lunga carriera, che lo ha visto giocare in campionati differenti, da quello tedesco a quello inglese, passando, ovviamente, per la Serie A. Nell'intervista rilasciata a GQ Magazine ha raccontato proprio delle sue numerose esperienze, menzionando anche i mesi trascorsi a Roma: "Ho giocato in campionati di grande qualità, che si differenziano per la mentalità e lo stile di gioco. La Premier League è intensa, molto diretta e ho amato l'atmosfera. La Bundesliga ha fatto grandi progressi negli ultimi dieci anni. Vanta infrastrutture all'avanguardia, buoni rapporti con le tifoserie e tanti giovani e promettenti talenti. La Serie A ha i suoi problemi con le infrastrutture e con i tifosi, ma i sei mesi trascorsi alla Lazio sono stati molto interessanti. Il legame tra i giocatori era davvero grandioso".