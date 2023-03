Lazio, il derby di Momo e Kika: dal gol di Zac al ritorno con… Immobile - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

È stato un derby speciale per tutti i laziali, ma lo è stato un po' di più per coloro che erano presenti allo stadio e hanno assistito in prima persona al trionfo biancoceleste. Tra loro anche Momo e Kika in tribuna a sostenere la Lazio. Il duo comico ha pubblicato su Tik Tok il riassunto della loro giornata. Dall'arrivo all'Olimpico al gol di Zac fino al ritorno ospiti di un amico speciale. La coppia, infatti, ha fatto ritorno a casa con Ciro Immobile versione tassista. Di seguito il video dell'accaduto.

