Lazio, Immobile ad un ritmo folle: Ciro vola a 107 e vede Giordano

La Lazio continua la sua marcia trionfale in campionato e, seppur soffrendo, torna a Roma con tre punti ottenuti nella trasferta del Rigamonti. Non si tratta della miglior prova della stagione per i ragazzi di Simone Inzaghi, ma basta - si fa per dire - una doppietta di Ciro Immobile per chiudere i giochi e non lasciare scampo al Brescia. Proprio con i due gol siglati nell’ultimo match di campionato, il bomber di Torre Annunziata si è portato a quota 107 centri in maglia biancoceleste, in quinta posizione nella classifica dei bomber della storia del club. Sabato, contro il Napoli, ‘Ciruzzo’ avrà la possibilità di scalare un’ulteriore posizione: Bruno Giordano, che occupa attualmente il quarto posto, è lontano una sola rete dall’attaccante campano. Con 19 marcature realizzate nelle 17 gare di Serie a giocate fin qui, Immobile ha raggiunto anche Lewandovski in cima alla classifica della Scarpa d’Oro. E pensare che l’ex Torino, in settimana, era stato colpito da una brutta influenza che lo aveva tenuto sino all’ultimo in dubbio. Ciro ha dimostrato che, anche quando non è al massimo della forma, è pur sempre ‘on fire’.

