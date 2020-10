Lazio, Immobile parla da capitano ed esalta Muriqi: "Bravo Vedat" - FT

La Lazio, uscita vincitrice della sfida contro il Bologna, può rimettere da parte il campionato e concentrarsi sulla Champions League. Intanto, però, non si è ancora concluso il momento dei festeggiamenti. Ciro Immobile ha seguito i compagni di squadra, pubblicando su Instagram uno scatto del successo di questa sera contro il gruppo di Mihajlovic, e aggiungendo: "Ottimo lavoro, grandi ragazzi". Complimenti per tutti, ma in particolar modo per Muriqi. Il kosovaro aveva condiviso con i propri followers un'immagine che lo ritraeva proprio insieme a Ciro. Puntuale è arrivato il commento del bomber: "Bravo Vedat".

