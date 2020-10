Lazio, furto in casa di Correa. Il 'Tucu' si sfoga sui social: "Codardo!" - FT

Brutta sorpresa per Joaquin Correa al termine della partita tra Lazio e Bologna. Come spiegato da lui stesso nello sfogo pubblicato sul proprio profilo Instagram, dei ladri hanno approfittato della sua assenza per entrare e rubare nella propria abitazione. L'argentino non ha nascosto la rabbia per un episodio così spiacevole: "Sei un codardo".

