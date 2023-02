Lazio, Immobile torna in Coppa Italia a caccia di un altro record

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile è pronto a tornare dal primo minuto dopo l'infortunio. Lo farà in occasione della sfida importantissima contro la Juventus valida per i quarti di finale della Coppa Italia. Allo Stadium, il capitano non solo proverà a trascinare la Lazio in semifinale, ma proverà anche a battere un altro record importante. Il bomber di Torre Annunziata, infatti, è il miglior marcatore laziale di tutti i tempi nella classifica assoluta (con 190 gol), primo anche nella graduatoria relativa al solo campionato (con 157) e lo è anche in quella delle reti nelle coppe europee (con 21). L'unica classifica in cui non è al comando è quella della Coppa Italia: davanti a lui ci sono Giordano (18 reti), Signori (17), Chinaglia e Tozzi (entrambi a 13). Il primato è ancora lontano, ma oggi è una buona occasione per avvicinarsi.