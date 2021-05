Lazio, insulti shock a Daniel Guerini. Franco e Armini: "Vergognatevi" - FOTO

Qualcosa che non vorremmo vai vedere, qualcosa che non dovremmo mai vedere e che nel 2021 è incredibile subire, ancora. Tifosi ma che non corrispondono a tifosi ma al peggior essere umano. Chi insulta i morti dovrebbe essere punito in modo esemplare, la Lazio sa bene cosa significa: sono anni che combatte contro chi ancora prova a infangare la memoria di Vincenzo Paparelli. Lo stesso sta accadendo nei confronti del giocatore della Primavera Daniel Guerini, scomparso lo scorso marzo, e a renderlo noto sono i suoi compagni di squadra. Il primo tra tutti è stato Franco che ai messaggi ha risposto: "Vergognatevi, fatevi schifo. La gente non ha più valori, non esiste più rispetto. Leggere certe cose mi fa venire il vomito...schifosi". Anche Armini ha voluto dire la sua in difesa del suo compagno: "Spero che vengano riconosciuti e denunciati. Al giorno d'oggi ancora esiste questo tipo di "persone" se così si può definirle. Non c'è più rispetto neanche davanti alla morte. Voi questo siete, esseri inferiori".

