Lazio, Inzaghi rompe il tabù Bologna: finalmente ko all'Olimpico!

LAZIO-BOLOGNA, INZAGHI - L'avevamo detto alla Lazio di stare attenta e ci ha ascoltati. Il Bologna era imbattuto all'Olimpico dal 2015 e la sfida in casa con i rossoblù per Inzaghi era un tabù da anni. Due piccioni con una fava, si direbbe a Roma. Il 2-0 firmato Luis Alberto e Correa ha messo fine all'imbattibilità del Bologna a Roma e ha dato ad Inzaghi di mostrare l'ennesima prova di forza nei confronti delle statistiche avverse. Al tecnico mancavano solo tre squadre in Serie A da battere sia in casa che in trasferta, una di queste era anche la squadra di Mihajlovic (le altre due sono Brescia e Lecce che la Lazio deve ancora affrontare nel girone di ritorno). Meno una, avanti il prossimo. La Lazio avanza.

