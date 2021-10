Lazio, Jessica Immobile terrorizzata sulle montagne russe e Ciro... - VIDEO

Prima della ripresa del campionato Ciro Immobile si è concesso alcuni giorni di relax insieme alla sua famiglia a Disneyland Paris. Un modo per far divertire le piccole Giorgia e Michela e l'ultimo arrivato Mattia anche se il bomber della Lazio alla fine si è divertito più di tutti. Il numero 17 ha trovato anche il modo, tra una discesa spericolata e l'altra, di prendere bonariamente in giro la moglie Jessica terrorizzata nel vero senso della parola. Il tutto è finito sui social in un divertente video: "Quando ordini online, quando ti arriva a casa" e nelle immagini che scorrono si possono udire gli urli di paura della dolce metà di Immobile. Inutile dire che il post ha fatto il pieno di like.

