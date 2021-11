Lazio - Juventus, Giannichedda: “Gara fondamentale per entrambe. E su Immobile.."

Alle 18 all’Olimpico la Lazio di Sarri affronterà la Juventus di Allegri, sarà senza dubbio una sfida allettante per amanti del calcio e per i tifosi stessi non solo per i punti in palio ma anche per il percorso che entrambe stanno affrontando in questo campionato. La pensa così anche Giuliano Giannichedda ex di entrambe le squadre, queste le sue parole a Radiosei: “Gara determinante per entrambe le squadre. La Juve non può più perdere terreno per il quarto posto, mentre la Lazio non deve frenare il suo percorso di crescita. Ancora non si è capito che ruolo può recitare in questo campionato"

IMMOBILE - "Dispiace che ci siano diverse assenze. La Lazio non ha il suo uomo migliore, Immobile. Quando c'è un problema muscolare c'è sempre il rischio di una ricaduta. Lui è determinante, ma la gara sarà bella, così come la sfida tra Sarri ed Allegri. Sono due squadre costruite bene, può accadere di tutto. Quello che manca alla Juve è l'identità. Allegri sta facendo fatica a trovare undici di base, questo è indicativo. Domani deve far vedere lo spirito Juve, quello che per il momento non si è mai visto”

