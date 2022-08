Lazio, l'Europa League fa gli auguri a Nedved ricordando una rete storica in biancoceleste

Compie 50 anni Pavel Nedved giocatore che ha scritto pagine importantissime del calcio in Europa: l'UEL lo ricorda con una rete segnata con la Lazio...

Oggi è il compleanno di uno dei giocatori più forti ad aver indossato la maglia della Lazio: Pavel Nedved. Il centrocampista ceco, che oggi compie 50 anni, ha scritto pagine bellissime della storia biancoceleste, di cui è stato protagonista assoluto. Uno dei momenti che rimarranno per sempre nel cuore dei tifosi biancocelesti è quello del gol realizzato il 19 maggio del 1999, durante la finale di Coppa delle Coppe contro il Real Maiorca. Dopo il vantaggio di Vieri, pareggiato a pochi minuti di distanza da Dani, all'81' Nedved colpisce il pallone al volo dal limite dell'area e con un tiro perfetto batte Roa, portiere degli spagnoli, regalando così alla Lazio il suo primo storico trofeo europeo. Nel giorno in cui compie 50 anni l'Europa League ha voluto augurare alla "Furia Ceca" un buon compleanno, pubblicando sui propri canali social prima due foto in cui indossa la maglia della Lazio e poi il video di quella splendida e decisiva realizzazione.