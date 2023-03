Lazio, la gioia di Provedel: "Derby, secondo round. Ai posteri..." - FOTO

E' sceso in campo come un vero e proprio guerriero. Neanche la febbre alta ha fermato Ivan Provedel dall'essere uno dei protagonisti del derby contro la Roma, vinto dalla Lazio per 1-0 grazie alla rete di Zaccagni. Il portiere sembrava non riuscire a essere della gara ma non ha mollato e alla fine ha difeso ancora una volta i pali biancocelesti. Per questo quindi la gioia anche nel day after è doppia: "Derby della capitale 2’ round... Ai posteri l’ardua sentenza", questo il post pubblicato sui social.