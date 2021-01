Lazio, lady Caicedo e Reina: relax e shopping nella Capitale - FOTO

Non solo i giocatori in campo, ci sono anche amicizie che nascono fuori dal rettangolo verde come quella tra le moglie di Felipe Caicedo e di Pepe Reina. Da anni ormai la Lazio è una famiglia e anche le compagne dei calciatori spesso hanno legato tra di loro dando vita a bellissime amicizie che durano nel tempo. Così nella giornata di oggi le due belle mogli dei calciatori biancocelesti si sono dedicate una giornata di shopping per le vie della Capitale immortalando il momento su Instagram.

