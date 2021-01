Lazio - Parma, Luis Alberto out ma Pereira fa ben sperare: tutti i numeri di Andreas - FOTO

Nel match di Coppa Italia contro il Parma Simone Inzaghi non ha potuto contare su Luis Alberto, in piena convalescenza dopo l'intervento all'appendice. In attacco, con Immobile a riposo e Correa tornato in campo dopo tanti giorni di stop, il tecnico ha proposto un'insolita coppia formata da Muriqi e Andreas Pereira. Se il primo ha siglato il gol con cui sono stati evitati i tempi supplementari, anche il brasiliano ha dimostrato di meritare la fiducia del tecnico, tranquillizzando gli addetti ai lavori in vista dei prossimi impegni senza il 'Mago'. E i numeri confermano gli ottimi segnali mandati dal calciatore di proprietà del Manchester United: è suo, ad esempio, l'assist per la rete di Marco Parolo. Pereira non ha messo la firma sul tabellino, ma ci è andato praticamente a un passo, colpendo il palo al 21'. 60 minuti in campo, prima di lasciare il posto a Patric, in cui ha servito i compagni in modo preciso (80% di accuratezza). Tre passaggi chiave, due grandi occasioni create e cinque cross completano il quadro di una prestazione giudicata positivamente ovunque: nelle pagelle dei principali quotidiani sportivi il voto del brasiliano oscilla va dal 6.5 al 7.5. In un momento fondamentale della stagione dei biancocelesti, gli stop forzati di Luis Alberto e Luiz Felipe sono stati una doccia fredda, la prova di Pereira consente di guardare il futuro con più fiducia, consapevoli di avere una freccia in più nella propria faretra.

