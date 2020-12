Lazio, le rivali della Champions: il Bruges vince ma fatica, decide Okereke

Ultimo match di quello decisivo di martedì. Il Bruges, che martedì affronterà la Lazio in Champions League, vince la sua gara di campionato battendo in casa il Truiden, squadra penultima in classifica. Nella 15esima giornata di Jupiler League, i ragazzi di Clement faticano ma riescono a strappare i 3 punti grazie alla rete a inizio ripresa del 23enne attaccante Okereke. Una gara per niente semplice per il Bruges che ha faticato contro una squadra in piena corsa salvezza. Vanaken e compagni si portano al primo posto in classifica in attesa delle gare di domani. Adesso anche i belgi potranno preparare la partita di martedì all'Olimpico decisiva per il passaggio del girone.

FORMELLO - Lazio, domenica di lavoro: da valutare Patric e Correa

Lazio Club NY, incendio nella sede. Bartocci: "Speravamo di rivedere le bandiere sventolare, non accadrà più" - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE