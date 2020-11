Lazio, Leiva non molla e si allena a casa con un aiutante speciale - FOTO

Accertamenti oggi nel primo pomeriggio per Lucas Leiva che si è recato in Paideia per sottoporsi ad alcuni controlli. La speranza è che non sia nulla di grave per il brasiliano out già da due settimane a causa del coronavirus e che mister Inzaghi spera di recuperare per Crotone. Intanto il biancoceleste continua ad allenarsi a casa con l'aiuto speciale di suo figlio Pedro.

