Lazio, Leiva posa con la maglia Champions e i compagni... - FOTO

La stagione della Lazio sta per cominciare e la squadra di Inzaghi quest'anno per la prima volta dopo tredici anni tornerà a giocare la Champions. La società ha oggi presentato la divisa che verrà indossata in occasione della competizione europea: maglia celeste con banda nera e rifinitura dorata. Il testimonial poi è d'eccezione Lucas Leiva che sotto la sua foto, pubblicata su Instagram, ha ricevuto anche i commenti dei compagni. Luiz Felipe lo celebra: "Sei bellissimo" e Correa rincara la dosa: "Che giocatore!".

