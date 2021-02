Lazio, Luis Alberto a Formello con la maglia del Boca. Ed Escalante apprezza... - FOTO

La Lazio è scesa da poco in campo per l'allenamento di anti-vigilia, in vista del match con l'Inter. Negli spogliatoi prima dell'allenamento, Luis Alberto si è presentato con la maglia del Boca Juniors. Lo spagnolo è stato così immortalato in un'Instagram stories da Escalante, che da argentino appassionato del Boca, ha più che apprezzato il gesto del Mago, esclamando un: "Boca Boca Boca ".

