Lazio, Mattei: "Coppa Italia? L'Inter pensa a Champions e campionato ma..."

Dopo l'eliminazione di Atalanta e Milan dalla Champions League, e in attesa di vedere cosa farà la Juventus, il quinto posto si allontana sempre di più in vista della prossima stagione. Sul tema ha detto la sua, in ottica Lazio, Stefano Mattei intervenuto ai microfoni di Radiosei.

"Il quinto posto quasi sicuramente sarà spagnolo. Milan-Lazio in campionato arriverà non più a pochi giorni dal possibile derby in Europa, ma potrebbe giungere alla vigilia di un derby che potrebbe coinvolgere la Lazio. L’Inter ormai ha due obiettivi, Champions e Scudetto. La Coppa Italia non sarà un intralcio, ma mi aspetto la squadra titolare contro la Lazio".

"Si parla dell’arbitro di Roma-Porto come se all’andata fosse successo qualcosa di eclatante. C’è una cassa di risonanza da una parte che dall’altra non c’è. Sono sorpreso e amareggiato da come la stampa tratta la Roma e da come tratta la Lazio".