Lazio, Milinkovic in versione Sergente: lo scatto social per brindare agli ottavi - FOTO

Sicuramente uno dei migliori in campo nella sfida di Champions con il Bruges, il sergente Milinkovic. Il serbo ha convinto grazie a una gara di quantità e qualità, e anche lui sui social, ha ribadito il concetto: "Dopo 20 MISSIONE COMPIUTAA, siamo agli ottavi di Champions ". Il messaggio è accompagnato da un'immagine di Milinkovic in versione Sergente con alle spalle San Pietro. Una grafica che ha fatto impazzire i tifosi che in massa hanno commentato complimentandosi con il serbo.

