Bruges, Clement: "C'è delusione, eravamo a due centimetri dalla qualificazione"

L'allenatore del Bruges Philippe Clement ha analizzato la sfida di questa sera contro la Lazio, che ha significato per i belgi l'esclusione dalla Champions League. Di seguito le parole dell'allenatore in conferenza stampa: "Sento della delusione, ma nello stesso tempo sono molto orgoglioso. Abbiamo lavorato tanto, giocato bene anche in dieci. Eravamo a uno-due centimetri da una vittoria storica. Sostituzione di Sobol? Sì, c'è stato un problema con l'arbitro, non si poteva fare prima. È un peccato ora andare a giocare in Europa League. È comunque una qualificazione molto importante, la stagione scorsa abbiamo affrontato lo United, ma potevamo fare meglio. Adesso ci serviranno dei giorni per pensare a questo. Sappiamo chi siamo. Tuttavia, siamo molto orgogliosi".

