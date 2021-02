Lazio, nessuna rete contro il Bologna: interrotta la striscia positiva che durava da 19 gare

La Lazio non rialza la testa dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco e incassa il ko anche in campionato. Il Bologna di Mihajlovic porta a casa tre punti grazie alle reti di Mbaye e Sansone. Nessun gol da parte dei biancocelesti che, come riportato da Lazio Page, non segnano per la prima volta da Sampdoria-Lazio del 17/10/2020: interrotta la striscia di 19 partite di campionato (28 ufficiali), terza migliore d’Europa dopo quelle di Bayern Monaco (36) e Borussia Dortmund (21).

Lazio, altro che reazione: il Bayern è ancora lì e il Bologna ne approfitta

MOVIOLA - Bologna - Lazio, Giacomelli non fa danni. Ma nella ripresa...

TORNA ALLA HOME