Lazio, non solo Sarri: organizzato un incontro con Gattuso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È caccia al nuovo allenatore della Lazio a un solo anno di distanza dall'ultima volta. Il progetto triennale targato Marco Baroni è fallito con il tecnico fiorentino che, al termine di un girone di ritorno estremamente complicato, ha iniziato a fare delle riflessioni concrete sul suo futuro. L'interesse del Torino e di altri club di Serie A lo ha spinto a rivedere la sua volontà di restare a Roma e la sua titubanza è arrivata negli uffici di Formello prima ancora dell'incontro previsto nelle prossime ore con la dirigenza.

GATTUSO - Motivo per cui Fabiani e Lotito hanno iniziato il casting di nomi che potrebbero raccogliere la sua eredità: Fabiani insiste con Maurizio Sarri, visto come il profilo perfetto per ripartire al termine di un anno complicato, Lotito sta valutando la possibilità e nel frattempo prende al vaglio altri nomi. Tra questi, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, ci sarebbe anche quello di Gennaro Gattuso. Oggi sulla panchina dell'Hajduk Spalato, squadra con cui è arrivato terzo nel campionato croato, sarebbe disposto a lasciare il club pur di far ritorno in Italia. Su di lui ci sarebbe l'interesse anche del Torino, che ha sondato anche l'ipotesi Baroni, ma la società biancoceleste si sarebbe mossa in anticipo rispetto ai Granata organizzando un incontro con 'Ringhio' nei prossimi giorni. Già in passato l'ipotesi Gattuso era stata discussa a Formello, ma senza mai arrivare al dunque.

