Lazio, oggi è un anno dal ritorno di Felipe Anderson

Una bella stagione quella di Felipe Anderson, tra assist, gol e continuità. Oggi ricorre l'anniversario del ritorno in biancoceleste...

E' stata una stagione importante quella di Felipe Anderson alla Lazio. L'ala brasiliana si annovera tra i titolari inamovili di Maurizio Sarri con le sue 48 presenze stagionali e tra i protagonisti della stagione grazie ai 7 gol messi a segno e gli 8 assist serviti ai compagni. Un anno di rinascita per Pipe dopo quelli passati con non poche difficoltà tra Inghilterra e Portogallo, ma soprattutto è stato l'anno del suo ritorno a Roma. Proprio oggi, infatti, ricorre l'anniversario dell'inizio della sua seconda avventura in biancoceleste, con lo sbarco nella Capitale, le visite e il viaggio verso Auronzo. Felipe, il 13 Luglio 2021, raggiungeva la località veneta con tanti obiettivi e speranze, senza l'ufficialità vera e propria (per quella bisognava aspettare che venisse risolto l'i.l., ndr), ma con la consapevolezza che sarebbe tornato a far gioire i tifosi biancocelesti. Un anno fa Felipe Anderson dava il via alla sua seconda vita calcistica, con Sarri come allenatore, con nuovi e vecchi comapagni, ma, soprattutto, di nuovo a tinte bianco e celesti.