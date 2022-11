Lazio, operazione vacanze: ecco dove sono i calciatori di Sarri - FOTO

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Pausa campionati vuol dire solo una cosa: relax. Maurizio Sarri infatti ha concesso 11 giorni di riposo prima di ritrovare la Lazio a Formello il 29 novembre. C'è chi ha preferito rimanere a Roma come Ciro Immobile e Mattia Zaccagni che continuano a lavorare presso il Training Center e chi ha optato per delle sane vacanze. L'esterno biancoceleste sta infatti lavorando per recuperare dal trauma distrattivo a carico del polpaccio destro riportato prima della fine del campionato. Anche il bomber prosegue con gli allenamenti e prima dei giorni di stop ha dato risposte molto importanti visto che ha confermato il suo ritorno in gruppo per gli interi allenamenti. Dei biancocelesti che invece hanno scelto qualche giorno fuori dalla Capitale c'è Matteo Cancellieri che ha scelto la Francia, in particolare Parigi, come destinazione per staccare la spina. E ancora, Marcos Antonio è volato in Brasile per passare dei giorni con la sua famiglia, e anche Luis Alberto ha scelto di tornare nella sua patria, in Spagna. Mario Gila invece sta trascorrendo le sue giornate di riposo a Tenerife, la foto riportata qui sotto ne è una testimonianza. Chi ha optato invece per il duro lavoro è Patric che, ancora alle prese con l'infiammazione al ginocchio, si sta curando in Spagna in modo individuale. Allo svago invece si iscrivono anche Elseid Hysaj che sta trascorrendo insieme alla sua famiglia dei giorni sulla neve. In ultimo, Nicolò Casale e Adam Marusic sono totalmente infatuati delle loro dolci metà con le quali si trova rispettivamente a Dubai e alle Maldive. La festa però è quasi finita, Sarri attende tutti ai suoi ordini. A fine articolo tutti i post e le foto dei calciatori.