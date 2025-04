Lazio, Orsi durissimo: "Basta giustificazioni, partita vergognosa!"

La Lazio cade a Bodo: l'andata dei quarti di finale di Europa League termina 2-0 per i norvegesi. Tra una settimana il ritorno all'Olimpico, dove i biancocelesti saranno chiamati a un'importante rimonta. Ai microfoni di Radio Radio l'ex portiere Fernando Orsi ha commentato la prestazione della squadra di Baroni, assolutamente insufficiente secondo il suo punto di vista. Di seguito le sue parole.

“Una partita vergognosa, questa sera non c’è un giocatore superiore al 3, salvo Mandas che ha fatto dei miracoli e se non fosse stato per lui questa partita sarebbe finita 6-0. Oggi bisogna essere molto critici con tutti, squadra, Baroni, tutta la Lazio. Smettiamola di dare la colpa al campo, al meteo e ad altri fattori per giustificare una prestazione di questo genere”.