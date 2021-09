Lazio, Parolo sull'abbraccio con Leiva: "Si parla di umanità, spesso si viene fraintesi"

Il derby è biancoceleste. La Lazio surclassa la Roma e lo fa per 3-2. Dopo il triplice fischio del direttore di gara, lo Stadio Olimpico era un vero spettacolo puro. L'euforia per il trionfo però è arrivata anche in campo con Lucas Leiva che non appena ha visto l'ex compagno Parolo a bordocampo, inviato per Dazn, gli è saltato addosso scoppiando in un abbraccio emozionante. Passa qualche minuto e già piovono le critiche sull'ex Lazio per essere risultato secondo molti "poco professionale". A tornare sull'argomento è lo stesso Parolo che ieri durante la trasmissione ha dichiarato: "L'abbraccio con Lucas Leiva? È un riconoscimento di quello che ho lasciato io lì e questo abbraccio è stato come quando una persona va via, e ci si accorge dopo di quello che lascia. C’è stato un legame bellissimo e mi sono sentito di farlo, era un qualcosa di umano. Quando si parla di umanità si scambiano determinati gesti per altre cose. Io personalmente ho passato degli anni fantastici alla Lazio, dove ho affrontato delle battaglie e quando poi ti rivedi, è normale l’abbraccio con i tuoi ex compagni".

Lazio, Canigiani: “Aumento della capienza è un passo avanti. Attendiamo disposizioni ufficiali”

Bartoletti torna sull'incontro con Sarri: "Ha un grande valore morale"

TORNA ALLA HOMEPAGE