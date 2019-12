Lazio, Piscedda: "Inzaghi grandi mosse con la Juventus. Scudetto? Penso al quarto posto"

La Lazio vola, i tifosi sognano. Ai microfoni di Radiosei, Piscedda ha parlato del momento dei biancocelesti: "Forse la Juventus ha pensato fosse più facile battere la Lazio. L'uscita di Bentancur ha levato molto al centrocampo di Sarri, ma non può essere una giustificazione se porti quella maglia. Bernardeschi? Il trequartista non è il suo ruolo, è un esterno. Inzaghi, dal canto suo, ha capito tutto e ha sfruttato i momenti giusti per battere i bianconeri. Scudetto? Penso al quarto posto, non credo che Juventus o Inter lasceranno il passo alla Lazio e perderanno ancora tanti punti per strada. La vittoria contro i bianconeri è importante anche per avvicinarsi sempre di più al piazzamento Champions finale, che la Lazio è assolutamente in grado di raggiungere".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, I NUMERI DI LUIS ALBERTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE